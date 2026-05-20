Brasile, divulgato il primo trailer ufficiale del film su Bolsonaro

RIO DE JANEIRO, 20 MAG - Travolto nei sondaggi dallo scandalo del Banco Master, il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro, primogenito dell'ex presidente Jair Bolsonaro e possibile candidato della destra alle presidenziali di ottobre, ha divulgato sul suo canale YouTube il primo trailer ufficiale del film 'Dark Horse', dedicato alla traiettoria politica di suo padre, attualmente agli arresti domiciliari dopo una condanna definitiva a oltre 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato. Nella pellicola, la cui uscita è prevista per l'11 settembre, il personaggio di Bolsonaro viene interpretato dall'attore Jim Caviezel. La pubblicazione del trailer - che tra le sue scene culminanti mostra l'attentato sofferto dall'allora candidato alla presidenza durante la campagna elettorale del 2018 - coincide con il giorno in cui Flávio ha ammesso di aver incontrato Daniel Vorcaro, proprietario dell'ex Banco Master, oggi liquidato e accusato di una maxi frode finanziaria, dopo il primo arresto del banchiere, avvenuto alla fine del 2025. Secondo il senatore del Partito liberale, il colloquio era legato al finanziamento del film.