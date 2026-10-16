BRASILIA, 16 OTT - La deforestazione annuale in Amazzonia è scesa al livello più basso dall'inizio delle rilevazioni, nel 1988. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe), elaborati attraverso il sistema Prodes di monitoraggio satellitare, tra agosto 2025 e luglio 2026 sono andati persi 3.335 kmq di foresta. Il calo è stato del 71% dal 2023, secondo il governo, riferisce il sito del quotidiano Folha de S.Paulo. La riduzione segna un'inversione di tendenza rispetto alla presidenza di Jair Bolsonaro (2019-2022), durante la quale la deforestazione era aumentata di circa il 60%, con oltre 45.000 kmq di foresta abbattuti. Secondo Márcio Astrini, direttore esecutivo dell'Osservatorio sul clima, i risultati dimostrano che la tutela ambientale può procedere insieme alla crescita economica. Restano tuttavia le minacce legate agli incendi, alla siccità e al cambiamento climatico.
Brasile, deforestazione in Amazzonia ai minimi dal 1988
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