RIO DE JANEIRO, 15 OTT - Gli scambi commerciali tra Brasile e Cina hanno raggiunto livelli record nei primi nove mesi del 2026. Tra gennaio e settembre, le esportazioni brasiliane verso il mercato cinese sono aumentate del 12% su base annua, a 84,7 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono cresciute del 9,9%, a 58,6 miliardi di dollari. Il surplus commerciale del Brasile ha così raggiunto 26,1 miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero dello Sviluppo. Le vendite brasiliane restano concentrate soprattutto nelle materie prime. La soia è il principale prodotto esportato, con 30 miliardi di dollari, pari al 35,4% del totale. Seguono il petrolio, con 21,8 miliardi di dollari, in aumento del 49% rispetto allo stesso periodo del 2025, e il minerale di ferro, con 13,8 miliardi di dollari. Insieme, i tre prodotti rappresentano oltre il 77% delle esportazioni verso la Cina. Sul fronte delle importazioni, spiccano i veicoli elettrificati cinesi, per un valore complessivo di 5,9 miliardi di dollari , pari a circa il 10% degli acquisti brasiliani dalla Cina. Tra gennaio e settembre, il Brasile ha inoltre importato auto ibride plug-in per 2,9 miliardi di dollari e auto elettriche per 2,4 miliardi. Crescono anche le esportazioni brasiliane di prodotti emergenti. Le vendite di spodumene, minerale da cui si estrae il litio, alla Cina hanno raggiunto 172,3 milioni di dollari, in aumento del 339% su base annua.
Brasile-Cina, scambi record nei primi nove mesi del 2026
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