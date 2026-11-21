BRASILIA, 21 NOV - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, 71 anni, rimane ricoverato in osservazione all'ospedale DF Star di Brasilia dopo aver trascorso una notte segnata da dolori, singhiozzi e distensione addominale. Il figlio e senatore eletto Carlos Bolsonaro ha riferito sui social che al padre è stata applicata una sonda nasogastrica per aspirare quasi un litro di residui alimentari, scrivendo "non sono un medico, ma non l'ho mai visto così". L'ex capo dello Stato, che convive con le conseguenze dell'accoltellamento subito nel 2018, è stato trasferito ieri nella struttura sotto scorta della polizia militare. Secondo il cardiologo Brasil Caiado, a capo dell'équipe medica, gli esami hanno rilevato un'ostruzione "quasi totale" dell'intestino tenue, con aderenze alla parete addominale. Lo specialista ha definito il quadro clinicamente stabile ma senza previsioni di dimissione, precisando che la condotta terapeutica sarà decisa oggi e che non è escluso un nuovo intervento chirurgico. Bolsonaro sta scontando agli arresti domiciliari la condanna a 27 anni e tre mesi di carcere per tentato golpe. Su richiesta urgente della difesa, il giudice del Tribunale supremo federale Alexandre de Moraes ha autorizzato oggi le visite quotidiane in ospedale dei figli Carlos, Jair Renan e Laura, imponendo però il divieto di introdurre telefoni cellulari, fotocamere o altri dispositivi elettronici.
Brasile, Bolsonaro resta ricoverato e Moraes autorizza le visite
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