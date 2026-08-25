FOGGIA, 25 AGO - Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Sadam Houssain, il bracciante pachistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E' questo il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. Fin dal ritrovamento del cadavere, un amico connazionale ha riferito che "Sadam era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto di borgo Mezzanone con la sua auto nelle campagne del Tavoliere". E' probabile che questa attività possa essere alla base del delitto.
++ Bracciante ucciso nel Foggiano, 'pestato e finito a coltellate' ++
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