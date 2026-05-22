Botte e spari dopo la partita di calcetto nel Foggiano, un ferito lieve

TORREMAGGIORE, 22 MAG - Alcuni colpi di pistola, presumibilmente a salve, sono stati esplosi al termine di una lite nata su un campo di calcetto e terminata sotto l'abitazione di uno dei partecipanti alla partita, dove i proiettili sono stati sparati. E' quanto accaduto ieri sera a Torremaggiore, in provincia di Foggia. A quanto si apprende, un gruppo di giovani, tutti maggiorenni, avrebbe disputato una partita di calcetto su un campo privato, al termine della quale sarebbe nata una violenta lite continuata sotto l'abitazione di uno dei partecipanti: qui ci sarebbe stata una colluttazione e l'esplosione di almeno cinque colpi di arma da fuoco. Nella zuffa è rimasto coinvolto anche il padre di uno dei ragazzi, intervenuto in difesa del figlio, che sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo e avrebbe rimediato alcuni giorni di prognosi dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno repertato i bossoli esplosi e hanno avviato indagini per risalire ai responsabili, nel frattempo fuggiti, avvalendosi delle telecamere di sorveglianza.