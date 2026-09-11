TOKYO, 11 SET - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta in sostenuto ribasso, a fronte del progressivo rialzo delle quotazioni del greggio, in scia all'allargamento della crisi geopoltica in Medio Oriente, e all'impennata dei rendimenti sul mercato obbligazionario. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,56% a quota 4.255,37, con una perdita di 1.015 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 154,50, e sull'euro a 179,40.
Borsa di Tokyo, apertura in netto calo (-1,56%)
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