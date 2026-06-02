Borsa di Tokyo, apertura in calo (-0,52%)

TOKYO, 02 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, dopo l'assenza di fatto di un accordo negoziale tra Iran e Stati Uniti nel conflitto in Medio Oriente, e la mancata riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre continua l'avanzata di Israele in Libano che Teheran considera una violazione delle intese. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,52% a quota 66.589,24, con una perdita di 345 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, a 159,60, e sull'euro, a 185,70.