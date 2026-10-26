SAN PAOLO, 25 OTT - "E' impossibile riconoscere il risultato di questo voto in queste condizioni. Chiederò l'annullamento del voto. Per la prima volta nella storia del Brasile un giudice ha allungato le operazioni di voto, ha cambiato le regole in corso. E' inspiegabile quello che è successo". Lo ha detto Flavio Bolsonaro nel suo primo discorso dopo la sconfitta al ballottaggio.
Bolsonaro: 'Non riconosco il risultato del voto, va annullato'
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