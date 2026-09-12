BRASILIA, 12 SET - La difesa del candidato alla presidenza brasiliana Flávio Bolsonaro, del partito liberale (Pl, di destra), ha presentato almeno quattro richieste alla Corte suprema federale (Stf) per affidare al giudice André Mendonça l'inchiesta sul film "Dark Horse", sottraendo il procedimento, in parte, al collega Flávio Dino. Le istanze sono state depositate tra il 13 e il 29 luglio e sostenevano che Mendonça, nominato all'Stf dall'ex presidente Jair Bolsonaro, fosse già relatore di altri procedimenti sul caso. La strategia non ha avuto successo: il 10 settembre la Polizia federale ha condotto un'operazione contro 29 persone nell'ambito dell'inchiesta, su autorizzazione di Dino. Secondo la difesa, l'assegnazione del procedimento a Dino sarebbe stata frutto di una "manipolazione" delle regole di competenza. L'indagine riguarda il flusso di fondi pubblici destinati alla produzione del film su Bolsonaro e punta a chiarire l'origine e la destinazione delle risorse.
Bolsonaro Jr chiese 4 volte a giudice Corte suprema di occuparsi del caso Dark Horse
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