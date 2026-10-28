Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Bolsonaro, 'io il vero presidente del Brasile, guiderò l'opposizione dagli Usa'

WASHINGTON, 28 OTT - Flavio Bolsonaro, fuggito negli Stati Uniti dopo aver perso le elezioni contro il presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva, ha rivendicato di essere il "vero presidente del Brasile". "Sono io il presidente eletto e i criminali che hanno rubato le elezioni in Brasile fanno parte di un'organizzazione criminale che ha instaurato una tirannia", ha scritto il senatore in una dichiarazione pubblicata sul suo profilo X, denunciando una "frode elettorale". "Da qui guiderò l'opposizione", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...