(V. servizio pubblicato alle 00,06) SAN PAOLO, 04 OTT - Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14 % dei voti, il presidente uscente il 45.03 %, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. Gli altri candidati minori, esclusi dal secondo turno, tutti di centrodestra, hanno raggiunto insieme circa il 12%. Schede nulle al 2,93%, bianche 1,84%. L'affluenza è stata del 79%, in linea con le ultime elezioni.
++ Bolsonaro batte Lula 47% a 45% e va al ballottaggio da favorito ++
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