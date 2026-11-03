LA PAZ, 02 NOV - Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per far fronte agli effetti del fenomeno climatico El Niño, che minaccia il Paese con siccità e inondazioni. Il provvedimento, formalizzato con il decreto supremo 5759, consentirà di mobilitare risorse umane ed economiche, potenziare le squadre di soccorso e coordinare gli interventi con le autorità locali e gli organismi di cooperazione internazionale. Lo riferiscono i media locali. Secondo gli ultimi dati del viceministero della Difesa civile, la siccità ha già colpito oltre 78.000 famiglie in sei dei nove dipartimenti boliviani e causato la perdita di oltre 75.000 capi di bestiame. Sono inoltre 63 le comunità che hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa della carenza d'acqua. Paz ha avvertito che il fenomeno potrebbe avere conseguenze particolarmente gravi, alternando periodi di siccità a precipitazioni intense e inondazioni. Anche le Nazioni Unite hanno segnalato il rischio che l'attuale episodio di El Niño raggiunga un'intensità eccezionale.
Bolivia, Rodrigo Paz dichiara emergenza nazionale per il fenomeno El Niño
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