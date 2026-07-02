LA PAZ, 02 LUG - Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha promulgato un pacchetto di sette decreti che introducono modifiche in settori chiave dell'economia, tra cui approvvigionamento di carburanti, importazioni, tariffe elettriche, pensioni e attività mineraria. I provvedimenti, approvati dal Consiglio dei ministri e pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono stati annunciati dal capo dello Stato durante la sua visita in Paraguay per il vertice del Mercosur. Tra le principali misure figura l'autorizzazione, in via eccezionale, all'importazione privata di diesel, benzina e altri derivati del petrolio, che potranno essere venduti a prezzi di mercato, mentre la compagnia statale Ypfb manterrà i prezzi calmierati. Il governo ha inoltre ridotto del 5% i dazi sulle importazioni fino alla fine del 2027 e innalzato il tetto massimo di variazione mensile delle tariffe elettriche dal 3% al 5%, nell'ambito del piano di rilancio dell'economia dopo le recenti proteste e i blocchi stradali.
Bolivia, Paz vara sette decreti su carburanti, elettricità e importazioni
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