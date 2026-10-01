LA PAZ, 01 OTT - Il governo boliviano ha annunciato che la polizia arresterà il nuovo procuratore generale ad interim, Luis Montaño, accusato di usurpazione di funzioni e di ostacolare le indagini sulle alte autorità arrestate nell'ambito del caso del narcotrafficante uruguaiano Sebastián Marset. Lo ha detto il portavoce presidenziale José Luis Gálvez, secondo cui Montaño starebbe inoltre tentando di rimuovere i procuratori che seguono le denunce contro i funzionari arrestati. Montaño si è insediato oggi dopo l'arresto, meno di 24 ore prima, del procuratore generale Roger Mariaca nell'ambito dell'inchiesta sul caso Marset. Il procuratore superiore per la criminalità organizzata sostiene di aver assunto la guida ad interim in base alla legge, in quanto procuratore con maggiore anzianità, per evitare un vuoto istituzionale. Anche la Procura generale ha difeso la sua nomina, mentre il governo sostiene che spetti al Parlamento decidere chi debba guidarla.
Bolivia, governo annuncia l'arresto del nuovo procuratore generale ad interim Montaño
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