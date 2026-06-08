Bolivia, entra in vigore la legge sugli stati di eccezione

LA PAZ, 08 GIU - È entrata in vigore in Bolivia la Legge 1740 che disciplina gli stati di eccezione, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dello Stato. Promulgata dal presidente Rodrigo Paz, la norma definisce il quadro giuridico per l'applicazione di misure straordinarie in situazioni di crisi che possano minacciare l'ordine costituzionale, la sicurezza pubblica, la sovranità nazionale o il funzionamento delle istituzioni democratiche. Il testo, composto da 27 articoli, stabilisce che lo stato di eccezione dovrà essere dichiarato mediante decreto supremo approvato dal Consiglio dei ministri, specificandone motivazioni, ambito territoriale, durata, poteri straordinari e autorità incaricate della sua applicazione. La legge autorizza l'Esecutivo ad adottare tali misure per un periodo massimo di 90 giorni, prorogabile solo con l'approvazione dell'Assemblea legislativa plurinazionale. Al termine dello stato di eccezione, il governo dovrà inoltre presentare entro 30 giorni una relazione al Parlamento sulle ragioni del provvedimento e sull'esercizio dei poteri straordinari previsti dalla normativa.