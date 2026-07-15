LA PAZ, 15 LUG - Un giudice boliviano ha concesso gli arresti domiciliari all'ex comandante dell'Esercito Juan José Zúñiga, accusato di aver guidato il tentativo di colpo di Stato del 26 giugno 2024 contro il governo dell'allora presidente Luis Arce. La decisione è stata adottata in un'udienza svoltasi in coincidenza con l'avvio del processo e dovrà essere eseguita entro 72 ore. Zúñiga, detenuto da circa due anni, resterà nel frattempo nel carcere di San Pedro, a La Paz. È imputato per terrorismo, insurrezione armata e omissione di doveri. Secondo l'accusa, guidò l'occupazione militare del Palazzo presidenziale, episodio definito dal governo come un tentativo di golpe. L'ex generale ha invece sostenuto di aver agito su indicazione di Arce per aumentarne la popolarità, mentre opposizione ed Evo Morales parlarono di un presunto "autogolpe". Il processo, che coinvolge numerosi imputati, prosegue dopo una prima fase dedicata alle testimonianze.
Bolivia, domiciliari per l'ex capo dell'Esercito accusato del golpe del 2024
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