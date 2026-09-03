PARIGI, 03 SET - Quattro società americane, fra le quali i giganti Blue Origin e Space X, hanno annullato la loro partecipazione al Vertice internazionale dello Spazio organizzato a Parigi per il 9 e 10 settembre. Lo ha appreso la AFP da fonti del Ministero della Ricerca e dello Spazio. "E' difficile non collegare l'annullamento alle voci di pressione di cui ha parlato la stampa - ha fatto sapere il ministero in un messaggio - Noi ovviamente vogliamo continuare a lavorare con i nostri partner e alleati americani, anche se i mutamenti strategici e le pressioni politiche rendono talvolta il compito inutilmente complesso". Il ministero precisa che le altre due imprese che hanno annullato la loro presenza al vertice sono Stoke Space e Starcloud. Secondo quanto scritto in giornata da Politico, la Casa Bianca ha spinto le imprese spaziali americane a non partecipare al vertice, voluto dal presidente francese Emmanuel Macron.
Blue Origine e Space X annullano partecipazione a Vertice dello Spazio di Parigi
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