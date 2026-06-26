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Bloomberg, 'traffico navale stretto Hormuz continua, malgrado attacco'

BELGRADO, 26 GIU - Secondo quanto scrive l'agenzia Bloomberg, "il traffico navale nello Stretto di Hormuz continua regolarmente in entrambe le direzioni", con le navi commerciali che utilizzano la rotta meridionale nonostante le recenti tensioni, dopo che ieri un attacco a una nave rivendicata dai Pasdaran iraniani ha indotto l'Organizzazione marittima mondiale (Imo) dell'Onu a sospendere l'evacuazione delle navi dal Golfo Persico. Dati satellitari, scrive Bloomberg, mostrano petroliere a pieno carico in uscita e superpetroliere in entrata, con un aumento dei transiti a trasponder attivi che indica una parziale ripresa della fiducia tra gli armatori.

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