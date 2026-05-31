Bloomberg, l'Ue valuta il congelamento del price cap al petrolio russo

BRUXELLES, 31 MAG - L'Ue, mentre in Iran prosegue lo stallo sulla tregua e la guerra si avvia al suo quarto mese, sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate. E' quanto scrive Bloomberg citando fonti informate. L'Unione ha adottato lo scorso anno un meccanismo dinamico per garantire che il price cup venga fissato automaticamente ogni sei mesi a un livello inferiore del 15% rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo Urals. L'attuale soglia di prezzo è di 44,10 dollari al barile e a luglio vedrebbe probabilmente il livello salire ad almeno 65 dollari.