SARAJEVO, 20 GIU - Blindata da un ingente schieramento di forze di polizia e in un clima avvelenato dal proliferare di minacce e messaggi d'odio omofobi sui social, si è svolto senza incidenti stasera nel cetro di Sarajevo il settimo Pride della capitale bosniaca, che ha attirato partecipanti da tutto il Paese e anche dal resto dei Balcani. La marcia quest'anno, con la partecipazione di circa 2.000 persone, secondo la stima della polizia, ha come parole d'ordine la promozione dei diritti umani, l'uguaglianza e la lotta contro la discriminazione nei confronti delle persone Lgbtq+, con la presenza di cittadini, attivisti e rappresentanti di organizzazioni della società civile. Lo slogan di quest'anno della parata era "Tutti i colori ci donano", e, inoltre, i partecipanti hanno inviato messaggi alle autorità affinché la condizione delle persone Lgbtiq+ sia più visibile nella società. L'evento ha anche messo in luce il problema dell'incitamento all'odio presente nello spazio pubblico, soprattutto sui social network. Gli organizzatori hanno avvertito che tali contenuti possono incitare alla discriminazione, all'intolleranza e alla violenza contro la comunità Lgbtq+ e hanno invitato le istituzioni competenti ad applicare coerentemente la legge e a tutelare i diritti umani. Al Pride di Sarajevo di quest'anno, il capo della delegazione dell'Unione Europea in Bosnia ed Erzegovina, Luigi Soreca, ha sfilato insieme ad altri studenti. Anche Marko Bošnjak, rappresentante della Croazia all'Eurovision Song Contest dello scorso anno, era presente a Sarajevo e ha espresso il suo sostegno all'iniziativa. I partecipanti hanno inoltre sventolato numerosi striscioni con messaggi come "Un buon caffè, un Pride felice", "L'amore è libero", "Basta fascismo, basta odio", "Il fascismo tra quattro mura".
Blindato da polizia e fra messaggi d'odio, il 7/mo Pride sfila a Sarajevo
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