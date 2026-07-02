MILANO, 02 LUG - Un bambino di 5 anni è precipotato stamani dal balcone di un palazzo dal quarto piano a Rescaldina, Milanese. Il piccolo si sarebbe sporto dalla ringhiera di casa ma i fili degli stenditoi degli appartamenti sottostanti avrebbero attutito la caduta, evitando la tragedia. Il piccolo è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli operatori del 118 i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco.
Bimbo di 5 anni cade dal quarto piano nel Milanese, non è in pericolo di vita
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