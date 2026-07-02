Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Bimbo di 5 anni cade dal quarto piano nel Milanese, non è in pericolo di vita

MILANO, 02 LUG - Un bambino di 5 anni è precipotato stamani dal balcone di un palazzo dal quarto piano a Rescaldina, Milanese. Il piccolo si sarebbe sporto dalla ringhiera di casa ma i fili degli stenditoi degli appartamenti sottostanti avrebbero attutito la caduta, evitando la tragedia. Il piccolo è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli operatori del 118 i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...