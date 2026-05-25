Bimbo di 3 anni travolto da trattore, il padre stava facendo retromarcia

CAGLIARI, 25 MAG - Stava facendo manovra con il trattore e a retromarcia ha travolto il figglio di 3 anni, sbalzandolo sul terreno. E' avvenuta così la tragedia che ieri sera a Nurri, nel sud Sardegna, è costata la vita al piccolo Lorenzo Spano. E' quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Isili e del Comando provinciale di Nuoro, che sono intervenuti a Nurri in località Monte Guzzini. Il padre del bimbo sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale, mentre il trattore è stato sequestrato. Secondo la ricostruzione madre, padre e bimbo stavano trascorrendo qualche ora in campagna. Probabilmente il piccolo si è allontanato un attimo senza essere visto, ha raggiunto il padre che si trovava sul trattore. E' bastato un istante, il papà proprio in quel momento stava facendo manovra lungo la stradina sterrata e durante la retromarcia ha urtato il bambino con la ruota posteriore. L'urto è stato violento, il bambino è stato sbalzato sul terreno. Il bambino è stato subito soccorso dai genitori che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati l'ambulanza, l'elisoccorso e i carabinieri. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il piccolo, ma non c'è stato nulla da fare. La madre si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale. Tutta la comunità del paese di quasi 2mila abitanti, a 70 chilometri da Cagliari, è sotto shock per l'accaduto.