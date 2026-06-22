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Bimbi di 2 e 4 anni morti in auto per l'ondata di caldo in Francia

MARSIGLIA, 22 GIU - Due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia colpita da un'ondata di caldo estremo. "Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa", ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°C.

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