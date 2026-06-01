Bimbi abusati in classe nel Milanese, resta in carcere il maestro

MILANO, 01 GIU - Il gip di Milano Angelica Cardi ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per il maestro di una scuola elementare del Milanese accusato di abusi su dei bimbi di 7 anni. L'uomo, arrestato in flagranza di reato, è accusato di violenza sessuale aggravata dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla responsabile del dipartimento fasce deboli Letizia Mannella. L'indagine 'lampo' è stata aperta nemmeno un mese fa dopo che i bimbi hanno raccontato ai genitori quello che l'insegnate faceva loro. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri e l'uomo, nel giro di pochi giorni, trasferito dalla classe, una terza, in carcere.