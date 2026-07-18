GENOVA, 18 LUG - Indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante (Genova) per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
++ Bimba morta in piscina, indagati i titolari dello stabilimento ++
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