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Bimba morta a Palermo, Iss 'positivo alla difterite il campione'

ROMA, 24 AGO - L'Istituto superiore di sanità conferma che sono positivi alla difterite i campioni della bimba morta all'ospedale dei Bambini di Palermo. "Le indagini sui campioni giunti dall'Arnas civico di Cristina Benfratelli hanno dato esito positivo per il Corynebacterium diphteriae ed hanno rilevato il gene della tossina responsabile della difterite respiratoria" che ha causato il decesso della bimba di quattro anni, rende noto l'Iss.

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