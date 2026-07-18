RAVENNA, 18 LUG - Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.
Bimba di 4 anni muore annegata in una piscina di un hotel di Milano Marittima
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