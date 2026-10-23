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Bimba di 3 anni trovata morta in casa nell'Alessandrino, arrestata la madre

ALESSANDRIA, 23 OTT - Una bambina di poco più di tre anni è stata trovata dai carabinieri morta in casa nella notte a Tortona, nell'Alessandrino. Con lei nell'abitazione c'era soltanto la mamma, immediatamente ascoltata dal magistrato di turno e arrestata. Sono ora in corso gli accertamenti e le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e le effettive responsabilità dell'accaduto, come riferiscono i carabinieri.

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