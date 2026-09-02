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Bild, sospettato bielorusso per attacco a Lipsia aveva il visto italiano

BERLINO, 02 SET - Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo, sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e, secondo le informazioni dell'Ard, avrebbe legami con un servizio segreto russo.

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