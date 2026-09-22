URBINO, 22 SET - "È importante che tutti i bambini che non parlano l'italiano siano messi in condizione di impararlo, questa mi sembra la priorità in assoluto: siano essi figli di genitori stranieri, siano figli di genitori extracomunitari chi ha scelto l'Italia come luogo di lavoro, senza distinzioni". Lo ha detto a Urbino la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine dell'inaugurazione dello studentato Montefeltro, ricavato dall'ex hotel Montefeltro e e realizzato con i fondi del bando Housing del Pnrr, rispondendo a una domanda dei cronisti sull'ipotesi di un tetto del 30% di alunni stranieri per classe. Sul provvedimento per porre un tetto di alunni stranieri per classe, Bernini ha ricordato che "il tema era già stato affrontato alcuni anni fa dall'ex ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini" e si detta "favorevole": "giovedì lo valuteremo nei particolari nel Consiglio dei ministri in cui questo provvedimento è all'ordine del giorno. - ha annunciato - In questo momento si tratta di una comunicazione che immagino debba essere precisata nei particolari. Mi riservo. al netto di queste considerazioni, che sono mie da sempre, di commentarlo una volta che avrò visto come si sviluppa". "Il 30% ci sta - ha aggiunto la ministra -, bisogna semplicemente calarlo sulle singole realtà che non sono tutte uguali".
Bernini, tetto 30% alunni stranieri? Ci sta ma da calare in singole realtà
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