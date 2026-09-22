Nell'ambito del bando per l'edilizia universitaria, il piano ha già reso disponibili oltre 30mila posti letto, su un obiettivo di 63.223, a cui si aggiungono 10mila posti già realizzati con la legge 338 del 2000, i cui restanti saranno completati entro il 2027 con la collaborazione della Cassa depositi e prestiti. Sono dati presentati dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha tracciato un bilancio del bando a margine dell'inaugurazione dello studentato Montefeltro, ricavato dall'ex hotel Montefeltro a Urbino. "In totale sono previsti 73.223 posti in più rispetto ai 40mila disponibili prima del 2022, - ha osservato - per un totale complessivo di 113.223 posti letto". Sempre secondo i dati presentati, il valore delle borse di studio erogate ammonta a 845,8 milioni di euro, 538 milioni in più rispetto al 2020, con una copertura del 100% degli studenti idonei. Il finanziamento agli atenei ha raggiunto 9,5 miliardi di euro, 1,2 miliardi in più rispetto al 2021. "Non è solo un target, è come la partita del cuore. - ha dichiarato Bernini - Più opportunità per i ragazzi, più libertà di scelta, più garanzie per le famiglie: il punto di partenza lo supportiamo noi, saranno i ragazzi a decidere quello di arrivo". Bernini ha intenzione di "continuare a realizzare studentati fino all'ultimo giorno del mandato" che si concluderà tra circa un anno. "Ho già messo fondi da parte, continuerò a produrre studentati fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultimo giorno del mio mandato - ha concluso - La riconferma e le politiche del 2027 non sono un mio pensiero al momento".
Bernini, 'oltre 73mila posti letto in più negli studentati in 5 anni'
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