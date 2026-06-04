Berlino-Parigi, 'concedere status Ue di osservatori a Balcani e Moldavia'

TIVAT, 04 GIU - Ai Balcani occidentali e alla Moldavia dovrebbe essere concesso uno status di osservatore nelle riunioni delle istituzioni Ue, ancora prima dell'adesione formale. È una delle proposte contenute in un non-paper promosso da Berlino e Parigi alla vigilia del summit di Tivat, in Montenegro. Nel documento si invita la Commissione Ue a presentare proposte per consentire ai candidati di partecipare progressivamente ai lavori a Bruxelles, pur senza diritto di voto. "Dobbiamo fornire incentivi" per un'integrazione "graduale e basata sul merito" e per "snellire l'iter attuale, rendendolo più efficiente", si legge nel documento franco-tedesco.