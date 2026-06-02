Berlino avrà una via intitolata allo Yad Vashem

BERLINO, 02 GIU - Nel quartiere governativo di Berlino, un tratto della Dorotheenstrasse sarà intitolato al Memoriale internazionale dell'Olocausto Yad Vashem di Gerusalemme. Lo riporta la Dpa. La data prevista per l'inaugurazione è il 20 gennaio 2027, 85° anniversario della Conferenza di Wannsee, come ha dichiarato una portavoce del Senato. Durante la Conferenza di Wannsee del 1942, alti funzionari nazisti discussero dello sterminio sistematico di fino a undici milioni di ebrei europei. L'obiettivo della riunione era quello di accelerare l'attuazione del genocidio. Il sindaco di Berlino Kai Wegner ha affermato che, con la ridenominazione, il memoriale Yad Vashem otterrà un posto speciale nel cuore del quartiere governativo.