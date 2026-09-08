TEL AVIV, 08 SET - ''Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il Consolato britannico a Gerusalemme Est, che opera apertamente per conto dell'Autorità Palestinese. Questa deve essere la risposta decisa di Israele all'audacia britannica''. Lo ha scritto il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir in risposta alla decisione del Regno Unito di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha convocato una conferenza stampa per il pomeriggio. Ynet riporta una fonte diplomatica israeliana coinvolta nella vicenda secondo cui la decisione di Londra ''deriva da considerazioni politiche interne di un primo ministro e di un ministro degli esteri che stanno cercando di ingraziarsi la loro base laburista. Stanno causando gravi danni perché verrà percepita come un'interferenza nelle elezioni israeliane e potrebbe provocare una risposta israeliana molto dura''.
Ben Gvir, 'chiudere oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est'
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