TEL AVIV, 01 OTT - ''Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani. Qui incontrerà in prima persona la mia politica carceraria: lo attende un inferno!''. Lo scrive su X il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir.
Ben Gvir, 'chiederò estradizione per il pilota terrorista, lo attende l'inferno'
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