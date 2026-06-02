Beirut, sei morti in un raid israeliano ieri sera nel sud

BEIRUT, 02 GIU - La Protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di sei persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. In un comunicato, la Protezione civile ha precisato che i soccorritori sono riusciti a «estrarre dalle macerie sei corpi, oltre a tre feriti», nel villaggio di Marwaniyé, vicino a Saïda. L'Agenzia nazionale di informazione aveva riferito lunedì sera di un attacco sul villaggio che insieme ad altri 15 era stato fatto oggetto di un ordine di evacuazione israeliano nelle prime ore del mattino.