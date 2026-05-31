Beirut, 'attacco Israele vicino a un'ospedale a Tiro, 13 sanitari feriti'

BEIRUT, 31 MAG - Un attacco israeliano vicino a un ospedale a Tiro, nel sud del Libano, ha ferito 13 membri del personale. Lo ha dichiarato il ministero della Salute libanese. "Il nemico israeliano ha lanciato un attacco aereo nelle vicinanze dell'ospedale Hiram a Tiro, ferendo 13 membri del personale ospedaliero e causando danni significativi", ha affermato il ministero in una dichiarazione, esortando "la comunità internazionale a porre fine agli attacchi israeliani in escalation e in espansione".