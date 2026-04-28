Bbc, re Carlo dirà che Usa e Gb 'hanno sempre trovato il modo di collaborare'

ROMA, 28 APR - Oggi quando Re Carlo si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, "più e più volte i nostri due Paesi hanno trovato il modo di collaborare". Lo anticipa la Bbc secondo cui Re Carlo nel suo discorso, affermerà che, in tempi di grandi sfide internazionali, è più che mai necessario restare uniti per difendere i valori democratici. Il suo intervento invocherà la "riconciliazione e il rinnovamento" del partenariato tra Stati Uniti e Regno Unito e promuoverà i valori condivisi di tolleranza, libertà e uguaglianza.