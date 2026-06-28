ROMA, 28 GIU - Il Duca di Sussex starebbe valutando di non portare la moglie e i figli nel viaggio previsto nel Regno Unito a luglio dopo che la sua richiesta di protezione della polizia è stata respinta. Lo riferisce la Bbc. Il principe Harry, la moglie Meghan e i due figli, Archie e Lilibet, dovrebbero ritornare nel Regno Unito tra cinque giorni per partecipare a un evento degli Invictus Games - i giochi sportivi per militari mutilati di cui il secondogenito di re Carlo III e di lady Diana è padrino - nel primo viaggio di famiglia in patria dal 2022. Il suo staff aveva presentato una richiesta formale di scorta della polizia per il soggiorno nel Regno Unito, ma venerdì è stato comunicato loro che non sarebbe stata fornita alcuna protezione finanziata dai contribuenti. L'annuncio fa seguito all'esito della revisione della sicurezza da parte del comitato governativo per la protezione dei reali e dei personaggi pubblici, noto come Ravec. Venerdì, dopo aver annunciato i dettagli della visita nel Regno Unito, allo staff del principe è stato comunicato che non sarebbe stata fornita alcuna protezione della polizia alla famiglia. Fonti vicine a Harry, scrive la Bbc, affermano che quest'ultimo è profondamente dispiaciuto, ma vorrebbe comunque trovare un modo per realizzare il viaggio e deciderà nei prossimi giorni. Harry e Meghan avevano già accettato l'offerta di soggiornare in una tenuta reale durante il viaggio come ospiti di re Carlo. Tuttavia, fonti di Buckingham Palace affermano di non aver ricevuto alcuna conferma.
Bbc, Harry starebbe valutando il viaggio a Londra senza Meghan e figli
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