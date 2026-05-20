Bbc, Gb allenta le sanzioni sul petrolio russo per l'aumento dei prezzi

ROMA, 20 MAG - Il governo britannico ha allentato le rigide sanzioni sul petrolio russo raffinato in gasolio e carburante per aerei in paesi terzi, a causa dell'aumento dei prezzi. La deroga entrerà in vigore mercoledì e riflette le crescenti preoccupazioni relative all'approvvigionamento di alcuni carburanti a causa del blocco effettivo dello Stretto di Hormuz, una via navigabile fondamentale, dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele con l'Iran. Lo riporta la Bbc. Sono state inoltre revocate alcune sanzioni sul trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) russo. Il governo ha affermato che le sanzioni complessive si sono inasprite, ma che sono necessarie ulteriori flessibilità. Una mossa simile da parte degli Stati Uniti è stata ampiamente criticata. I prezzi del carburante per aerei in Europa sono più che raddoppiati dopo l'inizio della guerra, ma ora sono circa la metà più alti, mentre i prezzi alla pompa nel Regno Unito continuano a salire. Diverse compagnie aeree che operano nel Regno Unito e in tutto il mondo hanno cancellato voli e aumentato i prezzi in risposta alle altissime tariffe del carburante per aerei. Per anni il Regno Unito ha guidato gli sforzi internazionali per esercitare pressioni economiche sulla Russia per la sua guerra in Ucraina.