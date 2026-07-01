MILANO, 01 LUG - "Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi". È quanto ha dichiarato, in sintesi, agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile (all'epoca il calciatore aveva 21 anni).
Bastoni indagato, ragazza 'non sono una prostituta, non ho preso soldi'
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