TRIESTE, 29 AGO - Un'imbarcazione con 10 persone a bordo ha lanciato una richiesta di soccorso questa mattina mentre navigava al largo di Trieste, riferendo che il natante stava imbarcando acqua e affondando. In quel momento la Diwa II, iscritta a Capodistria (Slovenia), si trovava al lato esterno della diga foranea. L'imbarcazione è stata quindi raggiunta da una motovedetta e da un gommone della Guardia costiera e dalle unità dei vigili del fuoco. Le 10 persone a bordo sono state trasferite sui mezzi di soccorso e portate in salvo sulla banchina, dove ad attenderle c'erano ambulanze e personale sanitario. A quanto si apprende i 10 sarebbero tutti in buone condizioni di salute. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause che hanno provocato l'affondamento.
Barca affonda nel Golfo di Trieste, in salvo le 10 persone a bordo
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