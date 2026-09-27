Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Barachini (FI) sul caso Siracusano, "no all'IA in campagna elettorale"

ROMA, 27 SET - "Dopo il gravissimo episodio della pubblicazione di una foto del sottosegretario Siracusano modificata con l'IA da parte del generale Vannacci per screditare l'immagine dell'esponente di governo, lancio un appello alle forze di maggioranza e opposizione a non usare volti e voci modificati dall'intelligenza artificiale in campagna elettorale come farà il nostro partito". Lo dichiara in qualità di responsabile della Comunicazione di Forza Italia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini. "Utilizzare la mistificazione di contenuti rivolti agli elettori - dice Barachini - significa tradire i cittadini. Il compito della politica è, viceversa, rafforzare il legame democratico e la partecipazione alla vita pubblica consolidando il rapporto di fiducia tra l'elettore e i suoi rappresentanti. Il mio appello - sottolinea Barachini - segue la via italiana tracciata da questo governo sull'intelligenza artificiale, introducendo il reato del deepfake".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...