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Bank of Japan alza i tassi all'1,25%, ai massimi dal 1995

TOKYO, 18 SET - La Banca del Giappone (BoJ) aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto, all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 1995, per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in tre mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.

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