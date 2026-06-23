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Bambino morto in minimoto, negativi i test sul giovane alla guida dell'auto

AVELLINO, 23 GIU - È risultato negativo ai test farmacologici il 28enne di Caserta alla guida della Jeep, con altre tre persone a bordo, che ieri pomeriggio si è scontrato con la moto minicross condotta dal bambino di dieci anni di Moschiano, in provincia di Avellino, morto sul colpo dopo il violentissimo impatto. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in un tornante della strada che collega il comune di Moschiano a quello di Lauro. Il bambino era preceduto dall'auto guidata dal padre.

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