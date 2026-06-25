PONTOISE, 25 GIU - Un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era solo in un'auto a Saint-Gratien, Val-d'Oise, nella regione dell'Ile de France, durante un'ondata di calore, secondo quanto appreso oggi da diverse fonti. Il bambino è stato "trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione", ha indicato una fonte della polizia, mentre i vigili del fuoco hanno confermato il decesso.
Bambino di tre anni trovato morto in auto per il caldo in Francia
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