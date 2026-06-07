ROMA, 07 GIU - L'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunali alle 23 si attesta al 39,79 % con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno quando si era attesta al 46,56%. Lo si evince dal sito Eligendo sul totale delle 1.212 sezioni.
Ballottaggi: alle 23 affluenza al 39,79%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno
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