Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il 'Grandtour'

ROMA, 01 GIU - Si informa in una nota che il "GrandTour La vita è adesso" di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'Artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.