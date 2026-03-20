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Baghdad, la missione Nato si ritira temporaneamente dall'Iraq

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BAGHDAD, 20 MAR - La missione Nato in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese, hanno riferito all'Afp due funzionari della sicurezza irachena, citando l'impatto della guerra in Medio Oriente. "Non ci sono disaccordi" con il governo iracheno, ha dichiarato un funzionario in condizione di anonimato. "Si tratta di un ritiro temporaneo. Sono preoccupati per la situazione", ha aggiunto. "Possiamo confermare che stiamo rimodellando il nostro dispiegamento nell'ambito della missione Nato in Iraq. La sicurezza del nostro personale è di primaria importanza", ha fatto sapere il portavoce dell'Alleanza Alisson Hart, senza dare ulteriori dettagli.

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